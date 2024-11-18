Какую новогоднюю ярмарку в Петербурге выбрать для семейного посещения

В новогодние праздники Петербург превращается в настоящую сказку. В городе проходит множество ярких и незабываемых мероприятий, среди которых особое место занимают ярмарки. Gazeta.SPb собрала подборку городских ярмарок, где жители и гости Петербурга смогут окунуться в атмосферу праздника, насладиться традиционными угощениями и приобрести подарки для своих близких.

Рождественская ярмарка на Московской площади

Ярмарка пройдет с 14 декабря 2024 года по 9 января 2025 года, ее тематика — сказки Александра Пушкина. На территории будут размещены арт-объекты и фотозоны, посвящённые произведениям автора.

Гостям предложат посетить мастер-классы, концерты, конкурсы и викторины, а также поиграть в зимние игры и развлечения, такие как ледяная крепость и большая шахматная доска с фигурами героев из пушкинских сказок. Все желающие смогут встретиться с Дедом Морозом, приобрести разнообразные тематические подарки, перекусить и согреться горячими напитками.

Рождественская ярмарка на Дворцовой площади

Главная локация Северной столицы превратится в огромный сказочный город с разнообразными зимними развлечениями с 7 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Здесь, на ярмарке, в ночь на 1 января пройдёт большой концерт. Рядом с Певческим мостом снова будет установлена большая горка для катания. Всем посетителям предоставят бесплатные ватрушки для катания.

На ярмарке традиционно разместятся специальные домики, где можно будет попробовать русские и зарубежные блюда, а также приобрести изделия мастеров народных художественных промыслов.

Рождественская ярмарка на Манежной площади

В этом году ярмарка будет открыта с 14 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. Информация о программе в этом году ещё не доступна, но известно, что каток на Конюшенной площади откроет свой четвертый сезон.

Монтаж конструкций на Конюшенной площади начался 12 ноября. Каток будет открыт для посетителей с 13 декабря по 12 января.

Санкт-Петербургский Ледовый театр покажет на катке свои популярные новогодние представления. Спектакли будут проходить с 18 по 21 декабря и со 2 по 12 января. В этом году зрители увидят спектакль «Щелкунчик».

Новогодняя ярмарка в лофт-проекте «Этажи»

21 и 22 декабря 2024 года в лофт-проекте «Этажи» пройдет традиционный новогодний маркет. Мастера представят своё творчество жителям и гостям города, предложат красивые подарки и сувениры на память. В список участников ярмарки входят: российские художники, дизайнеры, кондитеры и многие другие.

Посетители ярмарки смогут выбрать разнообразные подарки для своих близких: авторскую бижутерию, оригинальные открытки, декоративные композиции, аксессуары, блокноты, натуральную косметику, вязаные шапки, пряники, чаи и развивающие игры для детей.

Новогодний базар в Новой Голландии

В прошлом году во внутреннем дворе «Бутылки» и у главного входа в здание Кузни располагались около 20 праздничных киосков, где жители и гости города могли приобрести товары для дома, подарки, книги, ёлочные украшения и аксессуары.

Возле главного входа в «Бутылку» находился ёлочный базар, где можно было найти пихты и ёлки из Ленинградской области.

Фудтраки с уличной едой предлагали блюда различных кухонь — от пиццы до пончиков — и никого не оставляли голодными или равнодушными. Кроме того, здесь работала «Новогодняя почта».

Актуальные даты проведения базара пока неизвестны.