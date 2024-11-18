Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области

В Ленинградской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса пострадали четыре человека.

Информация об инциденте поступила от пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, где уточнили, что пострадавших передали в руки медицинских работников для оказания необходимой помощи. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По предварительной информации, все четыре человека получили травмы средней степени тяжести, что подтверждается данными службы экстренной медицинской помощи. Несчастный случай произошел утром 18 ноября в Выборгском районе Ленинградской области. Предположительно, водитель автобуса, в салоне которого находились 30 пассажиров, потерял управление, съехал в кювет, а затем столкнулся с неподвижным объектом на обочине.

В настоящее время проводится тщательная проверка обстоятельств произошедшего.