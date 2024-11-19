В Москве состоялась премьера сериала «Дети перемен» с Викторией Исаковой и Федором Бондарчуком

В столичном кинотеатре «Художественный» 18 ноября состоялась долгожданная светская премьера сериала «Дети перемен», который уже завоевал внимание зрителей как один из самых ожидаемых проектов года. Премьера первых двух серий криминальной драмы состоится 21 ноября, и они станут доступны подписчикам онлайн-кинотеатров START и Wink.ru, а также в 2025 году проект будет показан на телеканале НТВ.

На презентации сериала собрались его создатели и актёры, среди которых генеральный директор START Эдуард Илоян, генеральный директор Wink.ru Антон Володькин, генеральный продюсер НМГ Студии Фёдор Бондарчук, продюсеры Тимур Вайнштейн, Ирина Сосновая, а также авторы сценария и режиссёры Любовь Львова и Сергей Тарамаев. Также в числе гостей были актёры сериала: Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Артем Кошман, Кузьма Котрелев и другие.

Проект, который обращается к событиям 90-х годов и исследует сложности жизни в эпоху перемен, представляет собой уникальное переосмысление того времени через историю одной семьи. В центре сюжета – трое братьев, которые по-разному связаны с одной женщиной, их матерью, Флорой. Мать, работая водителем троллейбуса, пытается объединить своих сыновей в единую семью, но обстоятельства времени и места начинают разрушать даже самые крепкие связи. Сюжет развивается на фоне социальных и экономических потрясений, когда в стране бушует криминальная волна, а тайны и предательства становятся частью повседневной жизни.