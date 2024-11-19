Тренер Семак: «Наша мотивация — не победы, а путь, который мы проходим»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился философией мотивации своих игроков, подчеркнув, что для команды важен не столько конечный результат, сколько сам процесс и трудный путь к достижению цели. В интервью для «Чёткого подкаста» сообщества ХК «ЧИСТО ПИТЕР» Семак рассказал, как команда справляется с трудностями сезона.

По словам Семака, команда не стремится к победам и трофеям ради самих кубков, а именно ради того пути, который они проходят, чтобы их достичь. Он отметил, что каждый сезон сопровождается сложностями, и хотя многие привыкли видеть «Зенит» на пьедестале, даже самые успешные команды сталкиваются с трудностями. Эти моменты часто сопровождаются критикой, а игроки начинают переживать и искать причины проблем.

«Поэтому наша движущая сила, конечно», — это работа и путь к достижению цели.

Семак добавил, что работа, а не сам кубок, является главным мотиватором для его игроков. По его мнению, даже если команда выигрывает титулы, то голод к победам со временем угасает. Побеждать становится менее эмоционально насыщенно, когда у тебя уже есть опыт побед. Однако путь, который проходит команда, всегда разный и сложный, и этот процесс, а не сам результат, является главной движущей силой. Тренер подчеркнул, что если в какой-то момент не удается достичь результата, это означает, что нужно работать еще больше и сильнее.