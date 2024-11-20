С 2025 года в Петербурге начнут взимать туристический налог

В Законодательном собрании Петербурга обсудили ключевые изменения в сфере туризма, которые начнут действовать с 1 января 2025 года. Одной из главных тем стало введение туристического налога, который коснётся организаций и предпринимателей, предоставляющих услуги по размещению гостей города.

Размер туристического налога напрямую свяжут со стоимостью проживания. Минимальная суточная ставка составит 100 рублей — это уровень, установленный федеральным законодательством. Однако в Петербурге планируют более динамичный подход:

В 2025 году ставка составит 1% от стоимости номера (без НДС), а к 2027 году она увеличится до 3%. Вместе с этим вводится сезонная градация: в низкий туристический сезон размер выплат будет уменьшен на 50%.

На федеральном уровне уже определён перечень льготников, которые не обязаны платить туристический налог. Петербург дополнительно расширит этот список, включив в него социально уязвимые категории граждан. В частности, от налога будут освобождены:

Члены семей погибших во время Великой Отечественной войны защитников Отечества.

Лица, сопровождающие участников СВО.

Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Многодетные семьи.

Лица, сопровождающие инвалидов I группы или детей-инвалидов.

Гости, приезжающие в Петербург на лечение.

Опыт введения курортного сбора в других регионах показал, что налог не оказывает негативного влияния на туристический поток. Петербург не исключение: ежегодное количество гостей города стабильно растёт на 10%. Ожидается, что в 2024 году Северную столицу посетят более 10 миллионов человек.

Доходы от курортного сбора демонстрируют значительные результаты: к середине ноября 2024 года поступления в городской бюджет составили 640 миллионов рублей.

Пока неизвестно будут ли платить те, кто сдают квартиры посуточно. Редакция Gazeta.SPb направила запрос вице-губернатору Алексею Корабельникову.