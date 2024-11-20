  • 18+

  • Сегодня

    20.11.24, Ср

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $100.03 €105.73 ¥13.77

С 2025 года в Петербурге начнут взимать туристический налог

Фото: Baltphoto

В Законодательном собрании Петербурга обсудили ключевые изменения в сфере туризма, которые начнут действовать с 1 января 2025 года. Одной из главных тем стало введение туристического налога, который коснётся организаций и предпринимателей, предоставляющих услуги по размещению гостей города.

Размер туристического налога напрямую свяжут со стоимостью проживания. Минимальная суточная ставка составит 100 рублей — это уровень, установленный федеральным законодательством. Однако в Петербурге планируют более динамичный подход:

В 2025 году ставка составит 1% от стоимости номера (без НДС), а к 2027 году она увеличится до 3%. Вместе с этим вводится сезонная градация: в низкий туристический сезон размер выплат будет уменьшен на 50%.

На федеральном уровне уже определён перечень льготников, которые не обязаны платить туристический налог. Петербург дополнительно расширит этот список, включив в него социально уязвимые категории граждан. В частности, от налога будут освобождены:

  • Члены семей погибших во время Великой Отечественной войны защитников Отечества.
  • Лица, сопровождающие участников СВО.
  • Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
  • Многодетные семьи.
  • Лица, сопровождающие инвалидов I группы или детей-инвалидов.
  • Гости, приезжающие в Петербург на лечение.

Опыт введения курортного сбора в других регионах показал, что налог не оказывает негативного влияния на туристический поток. Петербург не исключение: ежегодное количество гостей города стабильно растёт на 10%. Ожидается, что в 2024 году Северную столицу посетят более 10 миллионов человек.

Доходы от курортного сбора демонстрируют значительные результаты: к середине ноября 2024 года поступления в городской бюджет составили 640 миллионов рублей.

Пока неизвестно будут ли платить те, кто сдают квартиры посуточно. Редакция Gazeta.SPb направила запрос вице-губернатору Алексею Корабельникову.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В Петербурге представили рейтинг компаний по цифровой безопасности для абонентов

В Петербурге представили рейтинг компаний по цифровой безопасности для абонентовНовости
Аналитики J’son Partners Consulting объявили результаты исследования крупнейших российских экосистем и операторов связи. По итогам сравнения функциональности и полноты решений цифровой защиты пользователей были определены компании по цифровой безопасности. Первое место в рейтинге заняла МТС. В исследовании также отмечается, что российские цифровые компании сейчас активно запускают специализированные сервисы для борьбы...
Подробнее

Шесть петербуржцев и ленинградцев заняли пьедестал всероссийского чемпионата по программированию True Tech Champ

Шесть петербуржцев и ленинградцев заняли пьедестал всероссийского чемпионата по программированию True Tech ChampНовости
Сразу шесть участников из Петербурга и Ленинградской области заняли пьедестал всероссийского чемпионата по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ  цифровой экосистемы МТС в этом году. Второе место в первом треке занял ученик Президентского физико-математического лицея №239 Владимир Звездин, а во втором две петербургских команды «Котята и роботы» и «Микро-мыши»...
Подробнее