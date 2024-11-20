Алина Горбачева заболела перед этапом Гран-при в Петербурге

Фигуристка Алина Горбачева сообщила своим поклонникам, что продолжает бороться с заболеванием, которое не отпускает её уже на протяжении недели, в преддверии пятого этапа Гран-при России, который пройдет в Санкт-Петербурге 23-24 ноября в СК «Юбилейный».

В своем Telegram-канале Горбачева поделилась, что, несмотря на нездоровье, она настроена принять участие в соревнованиях.

«Я болела всю прошлую неделю и еще не до конца выздоровела, но очень хочу поехать в Питер, поэтому вышла на тренировку в супертеплом костюме, чтобы хоть немного раскататься», — написала она, добавив, что тренировалась в куртке, чтобы не простудиться.

Ранее спортсменка пропустила второй этап Гран-при в Казани из-за травмы голеностопа, но на третьем этапе в Красноярске смогла продемонстрировать отличную форму и заняла второе место среди одиночниц.