Азамат Мусагалиев: Как любой мальчишка мечтаю сыграть мушкетёра

В Петербурге с 22 по 24 ноября пройдет кастинг в новый юбилейный сезон «Музыкальной интуиции» ТНТ. В связи с этим решили узнать у бессменного ведущего передачи Азамата Мусагалиева, какие герои передачи запомнились больше всего, какого персонажа хочется сыграть в кино и многое другое.

— Шоу «Музыкальная интуиция» быстро завоевало популярность среди зрителей. Расскажите, какой герой за эти несколько лет запомнился вам больше всего?

— У нас абсолютно все участники яркие и запоминающиеся! Ведь они отбираются из тысяч желающих, которые присылают свои заявки на кастинг. Плюс команда проекта тщательно продумывает им образы и репертуар – это большая работа длиною в несколько месяцев.

Могу выделить несколько интересных персонажей: Айнур из третьего сезона, которая потрясающе исполнила песню Pink. Владимир из группы «Рок-острова» – его не узнали, пока не зазвучал его хит «Ничего не говори». И Варя Щербакова – никто ещё не знал тогда, как круто она поёт.

Участники шоу проверяют свою интуицию. А как работает ваша интуиция, бывало, что она выручала в трудную минуту?

— Пока она меня ещё не подводила. Надеюсь, так и будет продолжаться.

— Вы сами хорошо поёте. Не было желания принять участие в музыкальном конкурсе в качестве исполнителя?

— На самом деле, многие участники в своих заявках указывают, что хотели бы спеть дуэтом именно со мной. Конечно, это очень лестно! Но у меня другая задача – проверять, смогут ли звёзды распутать все загадки и вычислить хороших певцов.

— Какого известного героя советского кино хотели бы сыграть?

— Как любой мальчишка, я хотел бы сыграть какого-нибудь мушкетёра. Или сразу один за всех!

— Последние годы в Петербурге стало сниматься много фильмов и передач. Вы часто бываете в Северной столице? Может быть, у вас есть любимые места в городе?

— Люблю Питер, но в последнее время приезжаю туда только по рабочим делам. Не буду оригинальным и скажу, что мне нравятся Невский проспект, Дворцовая площадь, Казанский собор, Таврический сад.