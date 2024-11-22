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СКА уверенно победил «Торпедо» в Петербурге со счетом 4:1

Фото: ХК СКА

Петербургский СКА одержал уверенную победу над нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 4:1, а победители решительно взяли инициативу уже в самом начале игры.

Хозяева льда открыли счет на 5-й минуте, когда Сергей Толчинский, получив передачу от Василия Глотова, точно пробил вратаря «Торпедо» из-под защитника. Вскоре, на 10-й минуте, петербуржцы увеличили свое преимущество. Во время розыгрыша большинства Сергей Плотников мощным кистевым броском послал шайбу в сетку ворот, сделав счет 2:0.

Через пять минут армейцы вновь поразили ворота соперника. На этот раз Михаил Григоренко, выйдя на позицию в круге вбрасывания, точно направил шайбу в дальний угол ворот Ивана Кульбакова. Ошибки голкипера привели к тому, что тренерский штаб «Торпедо» принял решение заменить его на Ивана Бочарова в начале второго периода.

Этот шаг дал некоторую динамику игре гостей. Уже на 23-й минуте они сократили разницу в счете: экс-игрок СКА Вячеслав Войнов точно пробил в пустой угол ворот, воспользовавшись удачным рикошетом. Однако на большее «Торпедо» не хватило.

В конце матча СКА довел игру до крупной победы, усилив преимущество на 57-й минуте. Марат Хайруллин, воспользовавшись ошибкой защиты гостей, прорвался в зону «Торпедо» и, оказавшись один на один с вратарем, отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный результат 4:1.

Теперь СКА готовится к следующему матчу, который пройдет 28 ноября во Владивостоке против местного «Адмирала». В то время как «Торпедо» предстоит сложная встреча с лидером Западной конференции — ярославским «Локомотивом», которая состоится 23 ноября.

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