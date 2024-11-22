Цискаридзе предложил ограничить цены на билеты в гостеатры и высказался против именных билетов

Народный артист России и ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что власти должны принять решительные меры для ограничения цен на билеты в государственные театры. Свое заявление он сделал на фоне сообщений о двукратном росте стоимости билетов в Большом театре, который вызвал широкий общественный резонанс.

В кассах Большого театра РИА Новости сообщили, что цены на все билеты увеличились в два-три раза, что вызвало волну недовольства среди поклонников искусства. В театре также уточнили, что теперь билеты продаются исключительно именные, и для их приобретения требуется предъявить документ, удостоверяющий личность. Такая мера вызвана, по словам представителей театра, необходимостью борьбы с перекупщиками.

Цискаридзе, комментируя ситуацию, подчеркнул необходимость принятия властями серьезного решения по вопросу регулирования цен в государственных театрах. Кроме того, он отметил, что в конечном счете, такие нововведения могут лишь увеличить сложности и неудобства для любителей театра, не решая проблемы с доступностью культурных мероприятий.

Ранее в интервью изданию Gazeta.SPb Николай Цискаридзе сообщил, что несмотря на геополитическую напряженность, количество иностранных студентов в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой осталось стабильным.