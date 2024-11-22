Французские фигуристы изменили текст песни Rasputin, исключив упоминание русских

Фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, представляющие Францию в танцах на льду, внесли изменения в слова популярной композиции группы Boney M. «Rasputin», под которую они исполнили короткую программу. Об этом сообщил Telegram-канал «Лутц с полубильмана».

На одном из турниров в Таллине, во время их выступления, в конце программы звучала строка «oh, those russians» — «ох уж эти русские». Однако уже через несколько дней, на соревнованиях в Варшаве, текст был изменен. Вместо изначальной фразы они использовали «oh, those dancers» — «ох уж эти танцоры». Это изменение привлекло внимание зрителей и комментаторов, учитывая актуальность политической ситуации и чувствительность к любым упоминаниям о России в свете недавних событий.

Стоит отметить, что группа Boney M., основанная в Германии в 1975 году, в свое время столкнулась с цензурой в Советском Союзе. Исполнение песни «Rasputin» было запрещено на территории СССР, несмотря на ее популярность.

Евгения Лопарева, ранее представлявшая Россию в паре с Алексеем Карпушовым, начала выступать за Францию в 2018 году, образовав дуэт с Жоффре Бриссо. В их спортивной карьере немало достижений: они стали двукратными чемпионами Франции (2023, 2024), многократными призерами этапов Гран-при, включая бронзовые медали на Grand Prix de France (2022, 2023) и Skate America (2023), а также серебряными призерами чемпионата Франции (2021, 2022).