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Софья Акатьева возглавила итоговый протокол короткой программы на пятом этапе Гран-при России

Фото: скриншот видео

На пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Петербурге в рамках турнира «Невский лед», Софья Акатьева продемонстрировала впечатляющий результат, возглавив таблицу после исполнения короткой программы. 17-летняя спортсменка, являющаяся подопечной знаменитой тренерки Этери Тутберидзе, набрала 75,54 балла, что позволило ей уверенно занять первое место.

Следующими в итоговом списке идут Алина Горбачева и Вероника Яметова, которые поделили вторую и третью позиции, с результатами 71,32 и 71,16 балла соответственно. Обе фигуристки продемонстрировали достойные прокаты, однако не смогли превзойти Акатьеву, которая по праву заняла лидерскую позицию.

Акатьева, являясь чемпионкой России 2023 года, продолжает показывать стабильные результаты в текущем сезоне. Ранее она заняла третье место на этапе Гран-при в Красноярске, и теперь она настроена на победу в общекомандном зачете, что может сыграть важную роль в ее подготовке к важнейшим международным соревнованиям.

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