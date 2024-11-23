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«Все пройдет»: Ягудин и Плющенко опубликовали совместное фото

Фото: соцсети

Известные российские фигуристы, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, которые на протяжении многих лет находились в непростых отношениях, решили продемонстрировать миру свои новые, дружеские отношения. В социальных сетях спортсмены опубликовали совместное фото, на котором они улыбаются друг другу.

К снимку, сделанному на Гран-при России в Петербурге, оба фигуриста прикрепили песню Михаила Боярского «Все пройдет». Эта композиция, в которой звучат строки: «Все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, так устроен свет. Все пройдет, только верить надо, что любовь не проходит, нет», стала идеальным аккомпанементом для их фотографии.

Местом для фото стал ледовый дворец «Юбилейный» в Петербурге, где когда-то оба фигуриста тренировались под руководством знаменитого тренера Алексея Мишина. Этот символический момент подчеркивает, как время и профессиональный путь могут изменять отношения между людьми, приводя их к примирению.

 

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