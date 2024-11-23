Подростков госпитализировали после концерта рэпера Uglystephan в Петербурге:

После концерта рэпера Uglystephan, который состоялся в Петербурге 22 ноября, трое подростков были экстренно госпитализированы в состоянии наркотического опьянения. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СК РФ). По данным ведомства, в социальных сетях появились сообщения, что инцидент произошел по завершении мероприятия, а также в ходе концерта имели место другие эксцессы, в том числе массовая драка.

Следственные органы города начали процессуальную проверку обстоятельств произошедшего. В Telegram-канале СК России говорится, что проверка связана с госпитализацией несовершеннолетних и информацией о драке среди зрителей. Также, по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, в ближайшее время должен быть подготовлен доклад о ходе проверки.

По информации источников в СМИ, инцидент имел место на концерте рэпера Uglystephan, который прошел в одном из петербургских клубов. События приобрели драматичный поворот ближе к концу шоу, когда кто-то из зрителей бросил бутылку в один из мониторов, что привело к его повреждению. Вслед за этим, по свидетельствам очевидцев, в зале вспыхнула массовая драка, в которой, по словам некоторых участников, принимали участие около 20 человек.

Кроме госпитализированных подростков, пострадала еще одна девушка, получившая ушиб пальца. В результате драки и других беспорядков, зрителей на какое-то время не выпускали из зала, задержав их на 20 минут. В настоящий момент следственные органы пытаются установить все обстоятельства происшествия, а также выявить возможные причины, которые привели к такому развитию событий.