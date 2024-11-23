Футболист «Зенита» побил рекорд сезона в матче с «Оренбургом»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос установил новый рекорд сезона Российской Премьер-Лиги по количеству точных передач в атаке. Во время матча 16-го тура чемпионата России с «Оренбургом» колумбийский хавбек сумел выполнить 41 точную передачу в финальной трети поля, опередив всех конкурентов по этому важному статистическому показателю.

До этого рекорд принадлежал полузащитнику московского «Спартака» Эсекьелю Барко, который в игре против «Ахмата» сделал 40 точных пасов в атакующих действиях своей команды. Однако в матче с «Оренбургом» Барриос смог улучшить этот результат, что добавило дополнительной значимости его игре в контексте борьбы за лидерство в РПЛ.

Напомним, что «Зенит» одержал минимальную победу над «Оренбургом» со счётом 1:0, благодаря чему команда сохранила уверенное лидерство в чемпионате.