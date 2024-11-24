Рудковская о результатах Муравьёвой на этапе Гран-при: «Мы поддерживаем Соню, а не критикуем»

В ходе пятого этапа Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Петербурге, Софья Муравьёва заняла четвёртое место после короткой программы. Несмотря на солидное выступление, спортсменка не скрыла своего разочарования, а её результат стал темой обсуждения в спортивной среде. Один из руководителей академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», Яна Рудковская, высказалась о текущем состоянии спортсменки и её переживаниях.

Рудковская подчеркнула, что Муравьёва переживает сложный период.

«Соня сейчас действительно в тяжёлой ситуации. Мы все её понимаем и поддерживаем, а не критикуем», — отметила Яна.

По словам Рудковской, вся команда прикладывает максимум усилий, чтобы поддержать Муравьёву в этот сложный момент.