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Алина Горбачева одержала свою первую победу на этапе Гран-при по фигурному катанию

Фото: скриншот из видео

Российская фигуристка 17-летняя Алина Горбачева завоевала золотую медаль на пятом этапе Гран-при России, который прошел в Санкт-Петербурге. Этот успех стал для неё историческим — первое место на этапе серии Гран-при в её карьере. Горбачева набрала впечатляющие 234,58 балла, уверенно обойдя своих соперниц.

Второе место на турнире заняла Вероника Яметова, сумевшая набрать 213,39 балла. Бронзу завоевала Софья Важнова с результатом 208,49 балла.

Этот результат стал важной вехой в спортивной карьере Горбачевой, которая в прошлом сезоне занимала седьмое место на чемпионате России и финишировала четвёртой на финале Гран-при России. В нынешнем сезоне ей уже удалось показать отличные результаты, став второй на этапе Гран-при в Красноярске.

Интересно, что несмотря на отстранение российских фигуристов от международных соревнований, связанных с решением Международного союза конькобежцев (ISU), российская серия Гран-при продолжает успешно функционировать.

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