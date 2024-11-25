Рост промышленного производства в Петербурге составил 12,7% за 10 месяцев

В 2024 году объем промышленного производства в Петербурге значительно увеличился. За первые 10 месяцев текущего года рост составил 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилла Полякова,

В особенности сильные результаты демонстрирует обрабатывающая промышленность, где индекс промышленного производства (ИПП) за январь-октябрь 2024 года составил 114,2%.

Одной из наиболее ярких отраслей, показавших наибольший рост, является производство автотранспортных средств, где ИПП увеличился на 3,7 раза. Примечателен также рост в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (ИПП увеличился на 1,6 раза), а также в производстве прочих транспортных средств и оборудования, где ИПП составил 134,4%. Высокие темпы роста наблюдаются и в производстве электрического оборудования, увеличившегося на 128,1%.

В условиях импортозамещения петербургские предприятия активно развивают и выпускают продукцию, которая ранее поступала из-за рубежа. В частности, местные фабрики наладили производство комплектующих для беспилотных авиасистем, радиокомплексов, а также устройств для автоматической обработки данных.