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Юрист Гусятников объяснил, когда стоит забрать деньги с депозитов, чтобы избежать потерь

В последние месяцы тема стабильности российских банков вновь становится актуальной. Юрист Пётр Гусятников рассказал, в каких случаях владельцам депозитов стоит забрать свои средства до того, как банк лишится лицензии.

 

Юрист Гусятников объяснил, когда стоит забрать деньги с депозитов, чтобы избежать потерь
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

 

По его словам, хотя в России действует система страхования вкладов, и вкладчики могут рассчитывать на возврат суммы до 1,4 миллиона рублей в случае банкротства банка, эксперты советуют не ждать таких ситуаций. Лучше заранее следить за состоянием финансового учреждения, чтобы вовремя забрать свои средства.

Гусятников отмечает, что существует несколько признаков, которые могут сигнализировать о возможных финансовых проблемах у банка. Первым тревожным знаком является высокий уровень доходности по депозитам. Если банк предлагает проценты значительно выше среднерыночных, это может указывать на его финансовые трудности, и ему срочно требуются дополнительные средства для покрытия обязательств.

Кроме того, следует обратить внимание на ограничения на переводы или снятие наличных. Если такие меры введены помимо обычных условий Центрального банка, это может свидетельствовать о проблемах с ликвидностью учреждения. Особенно настораживает ситуация, когда вкладчики не могут перевести свои средства в другой банк, и могут переводить деньги только внутри организации.

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