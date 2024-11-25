Невский завод провел профориентационную встречу со студентами Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина

В рамках подготовительных мероприятий к финалу Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2024», который пройдет с 26 по 30 ноября 2024 г в КВЦ «Экспофорум», сотрудники Невского завода провели встречу со студентами Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина.

На встрече, которая проходила в актовом зале Академии, приняли участие студенты двух групп по специальности «Технология машиностроения» и группы «Аддитивные технологии» факультета безотрывных форм обучения имени В.А. Радченко. Директор по производству Невского завода Олег Кириллов и начальник заводского Учебного центра Сергей Кирьянов рассказали об истории одного из старейших петербургских машиностроительных предприятий, его технологических возможностях и оснащённости современным оборудованием, об уникальности выпускаемой продукции и перспективах дальнейшего развития.

Также была представлена информация о системе мотивации персонала и социальных программах, реализуемых на Невском заводе. Эксперты поделились рекомендациями по выбору карьерной траектории и рассказали о наиболее востребованных в настоящее время специальностях.

Большой интерес у воспитанников Академии вызвала информация о возможности получения дополнительного образования в Учебном центре Невского завода и системе наставничества, действующей на предприятии.

В завершение встречи представители предприятия пригласили студентов на ознакомительную экскурсию на Невский завод, чтобы познакомиться с возможностями прохождения производственной и преддипломной практики и дальнейшего трудоустройства.