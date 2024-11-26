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Где в Петербурге и Ленинградской области можно покататься на собачьей упряжке

Фото: официальная группа Хаски-центра «Белый ветер» «ВКонтакте»

В последние годы катание на собачьих упряжках становится всё более популярным видом активного отдыха среди жителей и гостей Петербурга и Ленинградской области. Это увлекательное занятие позволяет насладиться красотой природы, познакомиться с дружелюбными собаками и зарядиться положительными эмоциями. Gazeta.SPb собрал подборку мест, где возможно покататься на собачьей упряжке и получить незабываемые впечатления.

«Белый ветер»

Где в Петербурге и Ленинградской области можно покататься на собачьей упряжке
Фото: официальная группа Хаски-центра «Белый ветер» «ВКонтакте»

Адрес: берег озера Пасторское

Тренировочный круг длиной 5 километров используется для катания. Посетителям предстоит проехать 2,5 километра на упряжке, а затем ещё 2,5 километра на снегоходе со снежным бананом или всю дистанцию на собачьей упряжке. Поездка займёт примерно 40 минут.

Гости также смогут понаблюдать за повседневной жизнью питомника, изучить историю породы хаски, познакомиться с этими собаками, погладить их и пообщаться с ними.

Где в Петербурге и Ленинградской области можно покататься на собачьей упряжке
Фото: официальная группа Хаски-центра «Белый ветер» «ВКонтакте»

«Рысь и семеро хасят»

Адрес: деревня Невский Парклесхоз, Всеволожский район

В этом клубе обитают различные животные: две рыси, три лошади и восемь ездовых собак, среди которых много хаски, а также есть инуиты и самоеды. С ними можно взаимодействовать: общаться, обниматься, играть и делать фотографии.

Трассы для катания проходят через лес и имеют различную длину — от 0,6 до 4 километров. Цена за поездку зависит от типа трассы и количества людей в группе.

«Из Югры»

Где в Петербурге и Ленинградской области можно покататься на собачьей упряжке
Фото: официальная группа Хаски-центра «Белый ветер» «ВКонтакте»

Адрес: деревня Арбонье, Волосовский район

Взрослые могут отправиться в путешествие в качестве погонщика или пассажира. Детям разрешается кататься самостоятельно с 10 лет. Предлагается выбрать один из нескольких маршрутов разной длины. Самый короткий — два километра.

В Арбонье можно покататься на собачьих упряжках двух видов — обычном и экстремальном. Посетителей ждёт экскурсия по питомнику, где можно познакомиться с собаками и пообщаться с ними.

«Из Лемболово»

Адрес: поселок Лемболово, СНТ Балтиец

В питомнике ездовых собак «Из Лемболово» постоянно живут 40 собак северных ездовых пород: сибирские хаски, самоеды и якутские лайки. Зимой катание в упряжке организуется по предварительной записи. Управлять ею посетителям придётся самостоятельно. Также доступны трассы разной сложности и длины (0,4–4 км).

«Лада»

Где в Петербурге и Ленинградской области можно покататься на собачьей упряжке
Фото: официальная группа Питомника Хаски «Нежные Снежные» «ВКонтакте»

Адрес: город Сертолово, Всеволожский район

Зимой собаки тянут классические нарты, а летом — колёсные тележки. В клубе живут не только хаски разных окрасов, но и аляскинские маламуты, гибриды волков (волкособы), якутские лайки и самоеды.

Тем, кто решит прокатиться, придётся управлять упряжкой самостоятельно, поэтому это довольно экстремальный, но весёлый вид развлечения. Здесь также предлагают ещё более необычное развлечение — катание в упряжке, запряжённой волками.

Где в Петербурге и Ленинградской области можно покататься на собачьей упряжке
Фото: официальная группа Питомника Хаски «Нежные Снежные» «ВКонтакте»

«ЛесОк»

Адрес: с/п Куйвозовское, Всеволожский район

Здесь живут около 50 собак, большинство из которых относятся к породе хаски. Билет включает не только поездку, но и знакомство, общение и фотосессию с животными.

Катание на упряжках проходит по лесам, а сама поездка длится 10 минут. Также можно заказать дополнительную услугу — дог-трекинг.

Где в Петербурге и Ленинградской области можно покататься на собачьей упряжке
Фото: официальная группа Пикник-парка «ЛесОк» «ВКонтакте»

«Нежные снежные»

Где в Петербурге и Ленинградской области можно покататься на собачьей упряжке
Фото: официальная группа Питомника Хаски «Нежные Снежные» «ВКонтакте»

Адрес: поселок имени Морозова, Всеволожский район

Питомник сибирских хаски «Нежные снежные», расположенный в посёлке имени Морозова на живописном берегу Ладожского озера, специализируется на разведении собак этой породы. Посетители могут приехать сюда, чтобы увидеть этих прекрасных животных, узнать больше об их истории и культуре, а также сделать фотографии.

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