Карпов раскрыл, сколько футболисты «Зенита» зарабатывают за победы над топ-соперниками в РПЛ

Журналист Иван Карпов поделился подробностями бонусной системы для игроков петербургского «Зенита», раскрывая, сколько футболисты клуба получают за победы в матчах с топовыми соперниками российской Премьер-Лиги. По информации источника, бонусы за победы варьируются в зависимости от уровня противника.

Так, за победу над одним из самых принципиальных соперников — московским «Спартаком» — игроки «Зенита» получают бонус в размере 5 миллионов рублей. В матчах против других сильных клубов, таких как ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» или «Краснодар», сумма бонуса составляет 2 миллиона рублей. Эти выплаты являются частью системы мотивации, которая поощряет футболистов за успешные выступления в самых значимых встречах.

На текущий момент, по итогам 16 туров чемпионата России, «Зенит» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице, набрав 39 очков. На втором месте находится «Краснодар» с 38 очками, а тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», у которого в активе 34 очка.

Впереди у «Зенита» важная встреча в 17-м туре РПЛ. 1 декабря команда Сергея Семака проведет матч против «Крыльев Советов». Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.