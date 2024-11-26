Архитектор Никита Явейн высказался о переносе памятника Петру I в Петербург

Депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции партии «Новые люди» Дмитрий Павлов снова вернулся к обсуждению судьбы памятника Петру I работы Зураба Церетели. В своем посте на странице в социальной сети «ВКонтакте» он предложил перенести скульптуру из Москвы в Петербург, где, по его мнению, она будет органично вписываться в городской ландшафт и исторический контекст.

На вопрос корреспондента Gazeta.SPb о том, насколько правильно предложение о переносе памятника, ответил архитектор Никита Явейн.

«Откровенно слабый, непонятный, глупый памятник. Зачем его перевозить? Не знаю. Лучше переплавить на какие-то нормальные памятники. А так весь мусор из Москвы будут к нам возить. Это, наверное, не самое правильное», — объяснил архитектор.

Памятник Петру I был установлен в Москве в 1997 году в честь 850-летия города. Многим москвичам он не нравится, однако монумент поражает своими размерами: его ширина составляет 18 метров, а высота — 98 метров.