Топ-10 необычных музеев Петербурга

Петербург — город, где история и культура переплетаются в уникальном ансамбле. Но за грандиозными дворцами и знаменитыми музеями, такими как Эрмитаж и Русский музей, скрываются удивительные и порой неожиданные культурные места. Gazeta.SPb собрала подборку необычных музеев, которые могут удивить даже самого опытного туриста.

Сказочный музей «Особняк-Небылица»

Адрес: улица Некрасова, 14б, стр. 1, особняк Целибеевой

Каждый зал музея наполнен волшебством и атмосферой сказки. Проходя под заснеженными ветвями таинственного леса, встречая говорящие статуи и открывая тайные проходы, посетители окунаются в удивительный мир, созданный благодаря современным мультимедийным технологиям. Аудиогиды, доступные по QR-кодам, позволяют каждому посетителю узнать истории экспонатов, которые рассказывают о различных сказочных сюжетах.

Музей гигиены

Адрес: улица Итальянская, 25

Выставка в музее посвящена здоровому образу жизни и объясняет посетителям, как повседневные привычки влияют на здоровье и жизненные силы.

Музей «Вселенная воды»

Адрес: улица Шпалерная, 56

Мультимедийная выставка демонстрирует значимость воды для каждого человека и нашей планеты в целом. Она состоит из нескольких разделов, каждый из которых освещает различные аспекты существования воды: от её появления на Земле до тесной связи с Петербургом.

Криптозоологический музей «Бестиарий»

Адрес: проспект Энгельса,154, ТРК «Гранд Каньон», 3 этаж

Посетители музея смогут погрузиться в мир грёз и ощутить себя персонажем фантастического фильма. Воочию увидеть и прикоснуться к результатам многолетних изысканий и удивительных открытий исследователя и учёного Вэйланда Тиберия Харроустоуна.

Музей инопланетных цивилизаций «Галакториум»

Адрес: ТК Солнечный, проспект Ветеранов, 169 к4

Это первый в Петербурге музей инопланетной жизни. «Галакториум» — воплощение фантазии о других вселенных и далёких галактиках. Культурное место создала группа талантливых художников, бутафоров и декораторов. Этот проект объединяет в себе детские мечты о космосе, радость открытий и восхищение технологическим прогрессом.

Музей художественного стекла

Адрес: Елагин остров, 4

В залах музея на Елагином острове представлена коллекция, состоящая из более чем 700 произведений из стекла и хрусталя. Большая часть экспозиции состоит из изделий Ленинградского завода художественного стекла, который был ведущим стекольным предприятием в СССР.

Музей любви «PinkRabbit МузЭрос»

Адрес: улица Седова, 11

Посетители этого музея смогут подробнее ознакомиться со взрослыми игрушками, удивительными «любовными принадлежностями» и разнообразными интересными экспонатами. У гостей музея есть возможность воспользоваться услугами гида, который подробно расскажет о каждом предмете. 18+

Частный музей граммофонов и фонографов

Адрес: Большая Пушкарская улица, 47, квартира 35

Этот частный музей представляет посетителям одну из крупнейших коллекций музыкальных инструментов, патефонов и граммофонов. Гости культурного места могут изучить редкие музыкальные аппараты, принадлежавшие известным артистам. В экспозиции представлены экспонаты не только из России, но и из Франции и Германии.

Музей неПравды

Адрес: ТРК «Балканский-3», 3-й этаж

Музей неправды представляет посетителям посмотреть на экспонаты самых странных идей, когда-либо предложенных человечеством. Среди экспонатов — машина времени, засекреченные проекты киборгов и сверхлюдей и многое другое. В общем, здесь собраны предметы, которые не признаны официальной наукой, но в которые многие верят.

Музей оптических иллюзий

Адрес: Большая Морская улица, 5

В этом музее фотосъёмка не только не запрещена, но и считается обязательным условием посещения выставки. Художники создали картины, на которых посетители становятся главными героями композиций. Благодаря этому гости музея могут сделать яркие и необычные фотографии.