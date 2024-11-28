Капитана затонувшей в Териберке туристической лодки задержали

Следственные органы задержали капитана туристической лодки, которая перевернулась в районе Териберки. По информации, полученной от источников в правоохранительных органах, капитан судна, Андрей Клюшников, находится под следствием, и в ходе расследования рассматривается версия о его возможном алкогольном опьянении на момент инцидента. Об этом сообщил инфо24.

Трагедия произошла накануне, когда лодка с группой туристов затонула в районе Териберки. Пассажиры судна, выжившие после происшествия, в интервью рассказали, что ранее, летом, уже отдыхали на этом же маломерном судне, и в тот раз также столкнулись с опасной ситуацией. По их словам, капитан был пьян и даже забыл отшвартовать лодку в начале путешествия, что едва не привело к переворачиванию судна.

Следствие выясняет обстоятельства происшествия и проверяет, был ли капитан действительно в состоянии алкогольного опьянения в момент трагедии.