РЖД намерены утвердить название для поезда ВСМ Москва — Петербург до конца года

Российские железные дороги (РЖД) планируют выбрать окончательное название для поездов, которые будут курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. Как сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников, решение о наименовании этих поездов должно быть принято до конца 2024 года.

В интервью изданию «Коммерсантъ» Колесников отметил, что работа над выбором названия ведется активно, и вскоре будет определено, как именно будут называться высокоскоростные составы, которые начнут ходить по новой линии. Этот проект стал важным этапом в развитии железнодорожного транспорта в России, поскольку ВСМ Москва — Петербург призвана значительно сократить время в пути между двумя крупнейшими городами страны.

Кроме того, Иван Колесников подчеркнул, что в процессе выбора названия для поездов учитываются различные факторы, включая символику, связь с историей и культурой двух мегаполисов, а также восприятие нового маршрута пассажирами. Впрочем, детали будущего наименования пока остаются в секрете, но ожидается, что оно будет уникальным и легко запоминающимся.