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Поручительство по займу в 100 млн выделят производителю разгрузочной техники в Петербурге

На заседании Совета Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса города приняли решение поддержать заявку петербургского предприятия на получение поручительства в размере 100 млн рублей. Это решение обеспечит финансирование компании на сумму 300 млн рублей, что даст бизнесу возможность значительно укрепить свои позиции.

Поручительство по займу в 100 млн выделят производителю разгрузочной техники в Петербурге
Фото: Baltphoto

Как рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, принявший участие на заседании, заемщик, получивший поддержку, является одним из ведущих производителей металлоконструкций и складской погрузо-разгрузочной техники в Петербурге. Средства, полученные с помощью поручительства, будут направлены на пополнение оборотных средств предприятия, что поможет улучшить его финансовую устойчивость и ускорить процессы производства.

Предоставление поручительств от Фонда – это надежный и эффективный механизм, позволяющий предпринимателям, особенно малым и средним, получить доступ к необходимым заемным средствам. Благодаря этому инструменту бизнесмены могут не только модернизировать оборудование, но и расширять свои предприятия, запускать новые проекты и создавать дополнительные рабочие места.

Стоит отметить, что с начала реализации программы поручительств около 6,6 тысяч петербургских предпринимателей уже привлекли более 146,5 миллиардов рублей на развитие и модернизацию своих бизнесов.

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