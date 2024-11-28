Зарплаты рабочих в Петербурге растут быстрее, чем у IT-специалистов

В Петербурге наблюдается заметная тенденция роста заработных плат среди рабочих, которая опережает доходы специалистов в сфере информационных технологий. Согласно новому отчету, опубликованному сервисом по поиску работы hh.ru, средняя зарплата работников физического труда в 2024 году увеличилась на 25%, в то время как доходы IT-специалистов выросли на 12%. Об этом сообщил Форпост.

Если в прошлом году специалисты в области информационных технологий могли рассчитывать на зарплату около 89 тысяч рублей в месяц, то в 2024 году эта цифра выросла до 100 тысяч. Однако, средний доход рабочих в Петербурге достиг отметки в 94 тысячи рублей, что практически сравняло их зарплаты с IT-секторами.

Этот сдвиг в зарплатах, по мнению аналитиков, является результатом ряда факторов, включая возросший спрос на рабочие руки в определённых отраслях. Так, за последние два года разрыв в зарплатах между рабочими и программистами значительно сократился — если в 2022 году разница в среднем доходе составляла 14 тысяч рублей, то теперь она уменьшилась до 6 тысяч.

Кроме того, в Петербурге есть рабочие специальности, где зарплата значительно превышает доходы айтишников. Например, наладчики станков и электрогазосварщики могут зарабатывать до 270-300 тысяч рублей в месяц — суммы, которые в два-три раза превышают доходы многих IT-специалистов.