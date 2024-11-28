Между Петербургом и Курдским автономным районом Ирака состоялся транспортный диалог с обменом опыта

В Петербурге прошла встреча между руководством транспортного блока правительства города и делегацией из Курдского автономного района Ирака, прибывшей в Северную столицу в рамках международного форума «Российский промышленник». На встрече, состоявшейся в комитете по транспорту, обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры, а также обмен опытом и знаниями в сфере перевозок.

Первый заместитель председателя комитета по транспорту Алексей Львов отметил важность транспортных решений, влияющих как на экономику, так и на экологию региона. По его словам, транспортная система Петербурга сегодня по объему перевозок не уступает крупным мировым мегаполисам.

В рамках встречи петербургские транспортники поделились с иракскими коллегами опытом в организации транспортных потоков и обслуживании пассажиров. Особое внимание было уделено популярности общественного транспорта среди петербуржцев. Статистика показала, что более 40% пассажиров города ежедневно пользуются услугами метрополитена, что делает его основным видом городского транспорта. На втором месте — автобусы, а замыкает список — электрический наземный транспорт, который также активно используется в городе.

Петербургские специалисты также рассказали о внедрении экологичных видов транспорта, таких как электробусы, что способствует улучшению экологической ситуации в мегаполисе и снижению уровня загрязнения.

Важной деталью обсуждения стали крупные транспортные узлы Петербурга, такие как железнодорожные вокзалы и международный аэропорт Пулково, которые обслуживают миллионы пассажиров ежегодно и играют ключевую роль в транспортной системе города.

Одним из ключевых моментов встречи стало обсуждение возможности организации прямого авиасообщения между Петербургом и Ираком. Представители Курдского автономного района выразили заинтересованность в развитии этого направления, и стороны договорились проработать этот вопрос более детально.