В Петербурге приступили к расселению домов для строительства Большого Смоленского моста

Строительство Большого Смоленского моста через Неву в Петербурге продолжается с небольшим опережением запланированных сроков. Как сообщил врио председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Евгений Варов, специалисты компании «Дороги и Мосты» успешно завершили установку всех опор для моста. На данный момент работы идут согласно графику, и переправа продолжает принимать форму.

В связи с продолжающимся строительством, власти города приняли решение о расселении нескольких жилых домов, расположенных в районе строительства. В частности, правительство Петербурга издало постановление об изъятии двух домов. В рамках подготовки к расселению, специалисты проводят оценочные работы, а также обходы квартир, чтобы обеспечить жильцам наилучшие условия для переезда.

Как пояснил Евгений Варов, для завершения процесса подготовки к расселению готовятся ещё два постановления. Ожидается, что документы по этим домам будут опубликованы до середины декабря.

«Оценщики продолжают осматривать квартиры, общаться с жильцами. Эти данные позволят сформировать справедливую оценку, на основе которой жители получат компенсацию за переезд», — сообщил он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной завершению сезона дорожных работ в Петербурге.

Ожидается, что работы по оценке жилых помещений завершатся к 15 декабря.