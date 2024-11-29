Юрист Койтов: Полное возложение ответственности за товары на маркетплейсы невозможно

В Госдуме обсуждают предложение, которое может существенно изменить правила работы маркетплейсов в России. Согласно новым инициативам, депутаты намерены возложить часть ответственности за качество товаров и услуг на интернет-платформы, такие как Wildberries, Ozon и другие. Однако, как отметил в интервью 360.ru председатель Союза потребителей и юрист Алексей Койтов, идея полностью переложить всю ответственность на маркетплейсы не является реалистичной.

Койтов подчеркнул, что хотя в последние годы интернет-торговля значительно выросла, а платформы стали получать огромную прибыль, идея перекладывать на них ответственность за все товары и услуги не может быть осуществима. Он напомнил, что маркетплейсы не занимаются проверкой каждой единицы товара, а выступают лишь посредниками между продавцами и покупателями.

«Маркетплейсы не могут контролировать каждую единицу продукции, и возложить на них всю ответственность просто невозможно», — пояснил Койтов.

Вместо этого, по его мнению, стоит искать пути минимизации рисков через усовершенствование работы платформ, внедрение системы контроля и сертификации продавцов, а также улучшение информационного обеспечения покупателей.