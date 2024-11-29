Андрей Аршавин подколол Юлию Барановскую, вспоминая своих женщин и детей

Андрей Аршавин стал гостем шоу «Карты, деньги, два мяча», где не только подтвердил слухи о своем шестом ребенке, но и устроил легкую ироничную подколку в адрес своей бывшей возлюбленной Юлии Барановской.

Футболист с улыбкой рассказал, что недавно вновь стал отцом, и хотя ведущие программы уже были осведомлены о его пополнении в семье, они не упустили возможность подшутить над его отношениями. В ходе беседы, где поднимались вопросы о количестве детей и женщин, с которыми у Аршавина были романтические связи, ведущие запутались в деталях.

Когда одна из ведущих заметила, что, несмотря на троих общих детей, Аршавин так и не женился на Барановской, тот не растерялся и сразу ответил:

«Ой, не говори, а то Юля сейчас твою программу заблочит за такие громкие заявления». Такой ответ стал моментальной шуткой, вызвавшей смех в студии.

Напомним, что Андрея и Юлию связывают не только три совместных ребенка, но и длительные отношения, которые так и не переросли в официальную свадьбу.