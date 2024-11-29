Фотовыставка «Древняя архитектура Чеченской Республики – в новом свете» откроется в Эрмитаже

С 1 декабря 2024 года в Государственном Эрмитаже состоится открытие уникальной фотовыставки «Древняя архитектура Чеченской Республики – в новом свете». Экспозиция, организованная автором проекта Юрием Берестовым и при поддержке Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, станет важным культурным событием и будет впервые представлена в главном музее России.

Выставка демонстрирует результат масштабного проекта по изучению и подсветке древних архитектурных памятников Чечни, в рамках которого старинные башни, расположенные в горных районах республики, оживают благодаря искусному использованию света и тени. Это позволяет не только увидеть знакомые исторические сооружения в новом свете, но и преобразить их в новые туристические локации, привлекающие внимание не только местных жителей, но и туристов.

Торжественное открытие выставки пройдет в третьем дворе Общественного форума Главного штаба Эрмитажа. В программе мероприятия — выступление Государственного детского ансамбля песни и танца «Даймохк» имени Махмуда Эсамбаева из Грозного, который недавно отметил 25-летие. Ансамбль стал обладателем множества престижных наград и победителем международных фестивалей. На открытии также ожидаются представители консульских и дипломатических учреждений.

Проект подсветки памятников, реализованный с 2017 года при участии Юрия Берестова и технопарка «Айра», стал не только художественным, но и историческим исследованием. В рамках работы были подсвечены более 50 архитектурных объектов, в том числе проект «Новая жизнь Хой», который превратил старинное поселение в музей под открытым небом. Все эти объекты, в том числе знаменитые чеченские башни, приобретают новые значения в ночное время, когда свет превращает их в настоящие произведения искусства.