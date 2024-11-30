Предсказаний Матроны Московской, знаменитой русской святой, привлекло внимание многих верующих и исследователей. Провидица, которая известна своими пророчествами о судьбе России, задолго до их осуществления описала важные события, в том числе распад царской России, войны и распад СССР. Одним из главных предупреждений Матроны было то, что утрата веры в Бога приведет к страшным бедам для страны.

Святая провидица утверждала, что если народ потеряет свою духовную основу и отвернется от Господа, то неизбежно последуют ошибки и грехи, которые приведут к бедствиям.

«Если русский народ утратит веру в Господа, то бедствия не заставят себя долго ждать», — предупреждала она.

Матрона Московская также предсказала, что в 2025 году «колесо времени повернет на светлую дорогу». По её словам, Россия окажется на пути укрепления благодаря восстановлению отношений с восточными союзниками. Это привнесет новую силу и стабильность в страну, несмотря на сложные времена.

Предсказания Матроны не ограничивались только важными событиями на политической арене, но также касались духовных аспектов жизни народа.