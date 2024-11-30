В Дни Эрмитажа состоится световое шоу на Дворцовой и откроются выставки

С 30 ноября по 12 декабря в Петербурге проходят Дни Эрмитажа, которые порадуют горожан и гостей города множеством интересных мероприятий. В рамках праздника культуры и искусства в главном музее России откроются новые выставки, а также состоится ряд увлекательных событий на открытых площадках города, включая грандиозное световое шоу на Дворцовой площади.

Одним из самых ярких событий станет мультимедийное световое шоу, которое пройдёт на Дворцовой площади 7 и 8 декабря в честь 225-летия со дня рождения великого поэта Александра Пушкина. 7 декабря представление начнётся в 20:00 и продлится до 23:00, а 8 декабря — с 19:00 до 23:00. Вход на шоу свободный, и это будет уникальная возможность насладиться потрясающим зрелищем, посвящённым жизни и творчеству Пушкина. Уже 30 ноября в Выставочном центре «Эрмитаж – Выборг» открывается экспозиция под названием «Пир и праздник в античной культуре». В коллекции собраны более 300 экспонатов, которые рассказывают о праздничных традициях античного мира. В экспозиции можно будет увидеть различные сосуды, камеи, скульптуры и статуэтки, что позволяет погрузиться в атмосферу древних торжеств и застолий.

Особенно важным событием станет 7 декабря. В этот день в честь Дня Святой Екатерины вход в Эрмитаж будет бесплатным, но количество билетов будет ограничено.