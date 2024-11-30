Новый сезон «Мосгаза»: кто из актёров пополнит команду майора Черкасова

Съёмки нового сезона культового детективного сериала «Мосгаз» продолжаются в полном разгаре. В центре сюжета — расследование череды загадочных убийств среди победителей популярной телевизионной лотереи. Новый сезон под названием «МОСГАЗ. Дело №11. Розыгрыш» обещает стать ещё более захватывающим и многослойным, чем предыдущие, благодаря расширенному актёрскому составу и ярким новым персонажам.

Режиссёр Евгений Звездаков, который работал над предыдущими сезонами, такими как «Последнее дело Черкасова» и «Метроном», вновь приступил к созданию новых серий. События нового сезона разворачиваются в 1983 году, и для того чтобы максимально точно передать атмосферу той эпохи, на студии «Мосфильм» были возведены уникальные декорации, включая с нуля построенную советскую телестудию «Мослото». Именно здесь проходят лотерейные розыгрыши, победители которых становятся жертвами страшных преступлений.

Сюжет нового сезона фокусируется на расследовании серии убийств, совершённых среди людей, выигравших крупные суммы в лотерее. Отставной майор Черкасов, в исполнении Андрея Смолякова, возвращается к работе с бывшими коллегами по МУРу, чтобы разгадать эту загадочную серию преступлений. В ходе расследования, Черкасов и его команда начинают подозревать, что за убийствами может стоять организатор лотереи Белоусов (Александр Самойленко) и ведущий программы Шорохов (Игорь Верник). Однако расследование сталкивается с неожиданным сопротивлением со стороны высокопоставленных чиновников, для которых лотерея является важной статьёй доходов бюджета. С каждым шагом следователи всё глубже погружаются в мир, где на кону стоят не только жизни людей, но и интересы самых влиятельных фигур страны.

Многослойный сюжет нового сезона связан с научным миром. Детективы МУРа оказываются в Институте математики и кибернетики, где группа молодых учёных занимается разработкой методов оптимизации способов заработка через лотереи, что придаёт расследованию необычный поворот. Каждый шаг Черкасова и его команды приводит к новым разгадкам и непростым открытиям, которые могут изменить ход расследования.

Продюсерами нового сезона стали Константин Эрнст и Денис Евстигнеев, чьи усилия направлены на создание уникального проекта, способного ещё больше привлечь внимание зрителей. Онлайн-кинотеатр Okko получит эксклюзивные права на показ нового сезона в 2025 году, а затем он будет транслироваться на Первом канале.