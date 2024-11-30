Плита на могиле шоумена Романа Трахтенберга обрушилась

На кладбище Памяти жертв 9 января в Санкт-Петербурге произошёл инцидент с могильной плитой шоумена Романа Трахтенберга. Декоративная плита с портретом артиста обрушилась и разбилась на осколки, находясь в полуразрушенном состоянии уже несколько месяцев. Как уточнили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, происшествие не связано с актом вандализма, а произошло по причине естественного износа.

По версии чиновников, плита упала из-за того, что её крепление на анкерах оказалось ненадёжным: со временем металлические элементы прогнили и сломались, что привело к разрушению. Плита, вес которой оказался слишком большим для старых анкеров, рухнула под тяжестью собственного веса.

После обрушения неизвестные собрали осколки плитки и сложили их рядом с могилой, сформировав нечто вроде мозаики. Служба кладбища была уведомлена о случившемся. Однако, как пояснили в городской администрации, обязанность по уходу за могилами, в том числе по их восстановлению, лежит на близких родственниках усопших.