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Доцента петербургского вуза мошенники обманули на 1,7 млн рублей

Доцент Петербургского университета промышленных технологий и дизайна стал жертвой мошенников, которые обманом заставили его перевести значительную сумму денег. Неизвестный мужчина, представившийся сотрудником Федеральной службы безопасности, связался с преподавателем по телефону и убедил его в том, что его банковский счет оказался под угрозой из-за незаконных действий со стороны третьих лиц.

Доцента петербургского вуза мошенники обманули на 1,7 млн рублей
Фото: Baltphoto

Согласно информации, предоставленной АН «Оперативное прикрытие», мошенник сообщил доценту, что для защиты средств необходимо перевести их на «безопасные счета», которые якобы контролируются правоохранительными органами. В результате, 1 ноября, на следующее утро после телефонного звонка, преподаватель снял с собственного счета 1 715 000 рублей через терминал банка, расположенный на Фонтанке, и перевел деньги на указанный ему мошенником счет через банкомат.

После того как средства были переведены, доцент понял, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество в крупном размере.

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