Петржела подтвердил популярность подкупа судей в российском футболе во время работы в «Зените»

Бывший тренер футбольного клуба «Зенит» Властимил Петржела отреагировал на недавние заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе российского футбола.

Петржела признал, что во времена его работы в «Зените» практика подкупа судей действительно была распространена, хотя он сам и его игроки не были непосредственно вовлечены в подобные действия.

«Это было грустно, но в чемпионате такая ситуация имела место. В тот период случаи подкупа арбитров происходили, хотя я лично этим не занимался, и свои игроки в этом упрекнуть не могу», — рассказал он в интервью «Советскому спорту».

Также тренер отметил, что в те годы судьи могли ошибаться как в пользу его команды, так и в пользу соперников, и такие ситуации считались обычным явлением. Петржела добавил, что практика подкупа судей была распространена не только в России, но и в Чехии, однако отметил, что в нынешнем футболе арбитры стали более квалифицированными, и подобные инциденты стали реже.