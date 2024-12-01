«Зенит» потерпел поражение от «Крыльев Советов» в Петербурге

В 17-м туре Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» неожиданно уступил на домашнем стадионе самарским «Крыльям Советов». Матч завершился с результатом 2:3 в пользу гостей, что стало неприятным сюрпризом для зрителей, которые ожидали победы от команды Сергея Семака.

На старте встречи «Зенит» вышел вперед. Уже на 4-й минуте Максим Глушенков открыл счет, подарив петербуржцам надежды на положительный исход. Однако, вскоре самарцы ответили стремительной атакой. На 17-й минуте Иван Сергеев, вернувшийся в «Крылья Советов» этим летом после перехода из «Зенита», восстановил равенство, а на 28-й минуте, снова отличившись, вывел свою команду вперед. Через минуту, на 18-й, Иван Олейников увеличил преимущество гостей, сделав счет 1:3.

Во второй половине игры «Зенит» смог сократить разрыв. На 72-й минуте отличился Нуралы Алип, который забил второй гол в ворота самарцев. Однако, несмотря на усилия хозяев поля, спасти игру им не удалось, и встреча завершилась победой «Крыльев Советов» с итоговым счетом 2:3.