Киркоров раскрыл подробности своего конфликта с Пугачевой: «Поругались из-за песни»

Несмотря на то, что годы прошли с момента расставания Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой, их разрыв до сих пор продолжает волновать поклонников. Пара, которая когда-то считалась одной из самых ярких и гармоничных в российском шоу-бизнесе, не сдержала свою любовь, и развод стал для многих настоящим потрясением. Однако теперь сам Филипп Киркоров рассказал, что стало причиной их ссоры, приведшей к конфликту в студии и, возможно, в какой-то мере ускорившей их разрыв.

В интервью для подкаста You Want A Scandal Now? Киркоров открыл не только подробности своей работы с Пугачевой, но и признался, что они часто не соглашались по вопросам творчества. Одним из таких эпизодов стал спор, который произошел вокруг песни «Зайка моя», выпущенной в 1995 году. По словам артиста, идея песни и способ исполнения стали причиной их серьезного разногласия. Киркоров, который считает себя первым рэпером страны, настаивал на том, чтобы композиция была прочитана и исполнена в стиле рэп, в то время как Пугачева предпочитала более мелодичное исполнение, предлагая проговорить текст.

«Мы тогда с Аллой много спорили, я хотел, чтобы это было прочтение, а она настаивала, чтобы я спел. Мы даже поругались на студии. Кто бы мог подумать, что я буду терпеть эту песню, но народ просит, и вот уже 30 лет она не теряет популярности», — вспоминает Филипп Бедросович.

Несмотря на их творческие разногласия, Киркоров с теплотой и уважением говорит о Пугачевой, которая в свое время оказала ему немалую поддержку. Алла Борисовна помогала своему супругу в создании репертуара, выборе костюмов и даже в поиске креативных решений для раскрутки. Их совместная работа позволила Киркорову выйти на новый уровень популярности.

Филипп также не скрывает, что до сих пор переживает из-за их разрыва. После разводов с Пугачевой он продолжал поддерживать с ней дружеские отношения, неоднократно посещал ее замок в деревне Грязь, и даже стал близким другом ее новой семьи.