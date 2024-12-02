«Ну-ка, все вместе!»: музыкальные скандалы на федеральном канале

«Ну-ка, все вместе!» — это шоу, где обычные люди соревнуются с профессиональными певцами, и иногда страсти накаляются до предела. Gazeta.SPb собрала подборку скандальных моментов, которые произошли в эфире популярной программы.

Киркоров покинул съемки после перепалки с Лазаревым

Жюри оценило выступление Элен Бадалян, исполнившей сложный в вокальном плане хит Полины Гагариной. Однако не все эксперты проголосовали за неё, отдав всего 97 голосов из 100. Звёздный гость финала, Филипп Киркоров, также воздержался от голосования.

«На такое выступление не встать — это надо быть без ушей! Значит так, такого профессионализма как Элен Бадалян весь сезон не показывал никто!», — Сергею Лазареву, лидеру сотни жюри, очень понравилось выступление Элен, и он выразил своё удивление тем, что не все эксперты оценили её выступление. Сергей эмоционально высказывался в течение нескольких минут.

«Да, она меня не тронула, она проорала песню», — Филипп Киркоров спокойно объяснил, почему не проголосовал за Элен. Лазарев в порыве эмоций демонстративно нажал кнопку за Филиппа Киркорова, но этот голос в итоге не был учтён.

Сергей также рассказал, что Филипп во время выступления уточнил, что если он проголосует за Элен, то Флора покинет шоу, а она нравилась Киркорову больше. После этого Филипп Киркоров демонстративно покинул студию и больше не возвращался.

Возмущение Лазарева из-за оценки выступления

В 2020 году Сергея Лазарева возмутила несправедливая, по его мнению, оценка выступления одной из участниц проекта.

Во время записи программы Лазарев вступил в конфликт с поэтом-песенником Симоном Осиашвили, который раскритиковал выбор песни на английском языке вместо русского.

«Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что вы хотите русских песен! Вы рубите судьбу человека», — заявил Лазарев.

Позднее певец подчеркнул свою позицию, заявив о неприязни к стереотипам, предвзятости и необоснованным суждениям. Он считал, что члены жюри должны оценивать участников не только по языку исполнения, но и по мастерству, вокальным данным и артистизму.

Николай Басков и Сергей Лазарев сплотились против Льва Рудина

Сергей Лазарев спровоцировал конфликт, когда во время голосования резко вскочил со своего места и нажал на красную кнопку вместо фониатра Льва Рудина, который собирался воздержаться. Прыжок певца, который спустился по стене на несколько уровней, попал на видео и вызвал разные реакции среди зрителей.

Некоторые осудили поведение Сергея, посчитав его слишком вызывающим, однако ведущий шоу Николай Басков полностью поддержал коллегу и не смог сдержать своих эмоций. В интернете было опубликовано видео, снятое после того, как Лазарев вернулся на своё место, на котором видно реакцию Баскова на происходящее. Николаю также не понравились действия Льва Рудина, поэтому он начал спорить с ним, а затем грубо обошёлся с фониатром и пригрозил, что не выйдет на сцену, пока Рудин не покинет студию.

Остальные члены жюри поддержали Николая аплодисментами, и Лев Рудин в итоге ушёл. Басков временно занял его место на стене, чтобы голосование продолжалось без задержек. Однако конфликт между участниками скандала не продлился долго, и уже в следующем выпуске программы эксперт, которого оскорбил Лазарев и Басков, вернулся в состав жюри.

Сергей Лазарев и «излишняя эмоциональность»

В октябре 2024 года Сергея Лазарева удивило, что участник проекта Мелкон Вартанов не получил достаточного количества голосов от судей для перехода в следующий этап. Певец опубликовал видео с выступлением Мелкона в своём блоге и попросил зрителей оценить его вокальные способности.

«Я не мог позволить, чтобы суперталанты, которых, уж простите, в силу 30-летнего опыта на сцене я вижу и чувствую сразу, так рубили на корню! Так произошло и в этот раз. Не может такой уникальный голос и такой сильный участник покинуть проект, слетев в первом туре. Это абсурд и ставит под вопрос экспертность некоторых судей. В общем, я своим решением оставил Мелкона в борьбе», — заявил Лазарев.

Певец пообещал защищать интересы участников и бороться за справедливость, чтобы сильные вокалисты продолжали соревноваться. Кроме того, Сергей Лазарев признал, что мог проявить излишнюю эмоциональность, но подчеркнул, что не готов мириться с несправедливостью.