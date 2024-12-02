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Теннисистка Андреева пропустила турнир в Петербурге из-за позиций агентов

Теннисистка Мирра Андреева не приняла участия в выставочном турнире в Петербурге, и теперь стали известны причины этого. Генеральный директор турнира Александр Медведев сообщил, что отсутствие Андреевой на соревнованиях связано с позицией ее агентства IMG, которое представляет интересы спортсменки.

Теннисистка Андреева пропустила турнир в Петербурге из-за позиций агентов
Фото: скриншот видео

Медведев отметил, что организаторы турнира пытались наладить диалог с агентами Андреевой, однако не получили должного отклика и конструктивного подхода со стороны агентства.

«Мы пытались с ними разговаривать, но они не проявили конструктивного подхода», — заявил он, комментируя сложившуюся ситуацию.

По словам Медведева, переговоры с IMG, представляющим интересы Андреевой, не привели к результату, и спортсменка не смогла принять участие в турнире.

 

 

 

 

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