Священник Игорь Сильченков объяснил, как усопшие могут слышать живых

Священник Игорь Сильченков рассказал, как происходит общение между живыми и ушедшими. В своем объяснении он отметил важность молитвы и церковных традиций для связи с усопшими, подчеркнув, что только через церковь возможно установление настоящего контакта с душами.

По словам отца Игоря, души тех, кто обрел Царствие Небесное, слышат молитвы и просьбы живых. Все обитатели рая, по мнению священника, являются святыми, так как в это святое место не может попасть ничто нечистое или грешное. Молитвы к этим душам, особенно в особые дни, такие как родительские субботы, получают отклик. Отец Игорь пояснил, что в эти дни души усопших особенно близки к живым и могут ощущать их обращения.

Однако души тех, кто не оказался в Царствии Небесном, не способны слышать молитвы, обращенные к ним. Священник отметил, что единственный эффективный способ связи с такими душами — это молитва в церкви. Важным моментом является то, что души в раю не только слышат молитвы, но и сами молятся за тех, кто живет на земле. А вот души, которые находятся в аду, могут находить утешение в том, что их все еще помнят, и что близкие о них молятся.

По словам Игоря Сильченкова, различные обычаи и практики, такие как поминки на кладбищах, не являются столь эффективными для общения с усопшими. Он подчеркнул, что именно через молитву и в рамках церковных обрядов можно установить истинную связь с миром умерших.