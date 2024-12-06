Загрузка петербургских отелей в новогоднюю ночь достигнет 80%

В праздничные дни зимы заполняемость гостиниц в Санкт-Петербурге заметно увеличится.

Как сообщает «Форпост Северо-Запад», на 31 декабря загрузка отелей в Северной столице составит 76,9%. Эксперты указали, что спрос на размещение в гостиницах разных категорий будет возрастать в течение январских праздников. Так, уже в начале декабря на новогоднюю ночь забронировано 58,8% номеров, а на 1 января — 57,8%. На период с 2 по 5 января заполняемость варьируется от 56% до 67%.

По данным аналитиков, к 1 января уровень бронирований вырастет до 77,1%, к 2 января увеличившись еще на 0,4%. Максимальная загрузка отелей ожидается 3 и 4 января, достигнув пиковых значений — 83,2% и 86,6% соответственно. После 5 января заполняемость начнет снижаться, достигнув 31,2% к 8 января.

Такие цифры сопоставимы с прошлогодними показателями новогодних каникулярных дней. Данные демонстрируют стабильный спрос на размещение в праздничный период. За минувшую неделю загрузка гостиниц выросла на 5-7%.