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Авито: Соискатели из Петербурга смотрят на зарплату и график работы в первую очередь

Аналитики Авито Работы по итогам осени текущего года выяснили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зарплатные предложения для соискателей в Северной столице выросли на 14% и составили 84 708 рублей ежемесячно за полный рабочий день. А главными критериями при выборе новой работы для петербуржцев остаются зарплата и график работы — те же, что и для всех россиян.

Авито: Соискатели из Петербурга смотрят на зарплату и график работы в первую очередь
Фото предоставлено пресс-службой Авито

При этом зарплатная гонка замедляется, отметили аналитики Авито Работы.

«Все, кто ищет работу, находит ее. А скорость трудоустройства повышается. Что заставляет менять работу? Первое — желание увеличить зарплату, второе — график работы, иногда с возможностью подработки, а также удаленный вариант и гибридный», — поделился управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков.

Он подчеркнул, что данный тренд относительно гибкости графика поддерживается сегодня и работодателями, и соискателями. Также по данным Авито Работы, около трети от числа трудоспособных граждан сейчас меняет работу ежегодно, а поиск нового места стал занимать меньше времени. При этом больше времени на поиск хорошего места готовы потратить офисные сотрудники по сравнению с представителями рабочих специальностей, отметила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Работы Анны Осьмак. Они даже готовы пройти большее количество собеседований, указала эксперт.

Авито: Соискатели из Петербурга смотрят на зарплату и график работы в первую очередь
Фото предоставлено пресс-службой Авито

Среди условий, которые влияют на выбор соискателей, по-прежнему, по данным опроса Авито Работы, на первом месте зарплата. Второе место — график работы, соискатели полюбили гибкий и удаленку. Однако в Петербурге претенденты на вакансии придают большое значение также отзывам о компании на платформе и в целом ее репутации. Лишь на пятом месте у петербуржцев — само содержание работы. Еще привлекают бонусы.

«Возможность обучения привлекает 29% петербургских соискателей, 27% рады бесплатному медицинскому страхованию, ДМС. А премии попали на третье место с показателем 25%. Четвертое место занял такой мотив перехода на новую работу как более высокая должность», — поделилась руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Работы.

Напомним также, что на Авито Работа свои объявления сегодня размещает порядка 1,5 миллионов компаний, а в поисках работы мечты на платформу ежемесячно заходит 17 млн пользователей.  

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