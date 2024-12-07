Диетолог Шаркова выделила неочевидные плюсы и минусы карнивор-диеты

Мясная диета, стремительно набирающая популярность в интернете, привлекает внимание многих, в том числе мужчин, стремящихся к улучшению своей физической формы. Как рассказала Gazeta.SPb диетолог-консультант, нутрициолог, специалист по питанию Анастасия Шаркова, этот режим питания основывается на употреблении преимущественно мяса, при этом исключаются все углеводы, как простые, так и сложные. Несмотря на кажущуюся простоту и доступность, она вызывает множество вопросов у специалистов, касающихся ее пользы и возможных рисков для здоровья.

Принципы мясной диеты просты: она предполагает значительное увеличение потребления мяса и молочных продуктов при полном исключении углеводов. В нашей стране мясо является доступным продуктом, что делает диету популярной среди людей, ищущих способы снизить вес. Также стоит отметить, что этот режим питания часто демонстрируют мужчины с крепким и мускулистым телосложением, что увеличивает его привлекательность среди мужской аудитории.

Сторонники мясной диеты подчеркивают, что животный белок усваивается значительно лучше растительного, что связано с наличием в мясе незаменимых аминокислот, которых нет в растительных источниках. К тому же, такие виды мяса, как говядина и баранина, богаты железом, необходимым для нормального функционирования организма.

Однако важным аспектом данной диеты является не только увеличение мяса, но и исключение углеводов. Это, по сути, и приводит к снижению веса, поскольку человек отказывается от сахара и хлебобулочных изделий. Важно отметить, что не само увеличение мяса является причиной похудения, а именно отказ от углеводов.

Тем не менее, значительное увеличение белка в рационе несет и определенные риски. Переизбыток белка оказывает дополнительную нагрузку на выделительную систему организма, особенно на почки. Поэтому людям с заболеваниями почек мясная диета противопоказана. Кроме того, многие люди страдают от повышенного уровня холестерина, зачастую не подозревая об этом. В таких случаях увеличение потребления животного белка, особенно красного мяса, может спровоцировать развитие «холестериновых бляшек» в сосудах, что значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.