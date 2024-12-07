Артём Дзюба забил «Зениту» впервые после ухода из клуба

7 декабря в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба поразил ворота своего бывшего клуба — петербургского «Зенита». Этот гол стал первым для 36-летнего форварда в матчах против «сине-бело-голубых» после его ухода из клуба в 2022 году.

Дзюба отличился на 40-й минуте встречи, которая проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что его мяч стал результативным, сам нападающий не праздновал его, что подчёркнуто выразило его уважение к бывшей команде. На момент перерыва гости из Тольятти вели в счёте 2:1, оставив «Зенит» в поисках выхода из сложной ситуации.

Этот гол стал знаковым для Дзюбы, который не забивал «Зениту» с тех пор, как покинул клуб. До этого момента нападающий успел сыграть несколько матчей против петербуржцев в составе «Локомотива» и отметился одной результативной передачей в трёх встречах. В этом сезоне Дзюба провёл на поле всего девять минут в составе «Акрона» в матче с «Зенитом» в 12-м туре РПЛ.

Артём Дзюба перешёл в «Акрон» в сентябре 2023 года на правах свободного агента, после того как завершил свой контракт с «Зенитом».