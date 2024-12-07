  • 18+

  • Сегодня

    07.12.24, Сб

    Погода

    -2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $99.42 €106.3 ¥13.6

Дзюба сильно приблизился к рекорду Кержакова

В субботний вечер 7 декабря в Петербурге состоялся матч 18-го тура чемпионата России между местным «Зенитом» и тольяттинским «Акроном». Одним из ярких моментов встречи стал гол нападающего тольяттинцев Артема Дзюбы, который был забит в первом тайме.

Дзюба сильно приблизился к рекорду Кержакова
Фото: скриншот видео

На 40-й минуте встречи Дзюба завершил отличную подачу с левого фланга головой, точно направив мяч в ворота «Зенита». Этот гол стал очередным в карьере опытного форварда и приблизил его к рекорду Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории российского футбола с 233 голами. На данный момент на счету Дзюбы 232 гола, и теперь ему остается всего один мяч, чтобы сравняться с легендой «Зенита» и сборной России.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Ultra City 3.0: в Приморском районе Петербурга реализуется ультрасовременный жилой проект

Ultra City 3.0: в Приморском районе Петербурга реализуется ультрасовременный жилой проектНовости
Приморский район считается жемчужиной на карте Петербурга. Он один из самых развитых в плане инфраструктуры, а также один из самых зеленых, к тому же в непосредственной близости от Финского залива. Кроме того, здесь находятся крупные торговые и деловые центры, высококлассные спортивные объекты, медицинские учреждения, множество магазинов, кафе и прочих удобств,...
Подробнее

Ирина Нельсон в Петербурге рассказала о творческом пути Reflex и планах на будущее

Ирина Нельсон в Петербурге рассказала о творческом пути Reflex и планах на будущееКультура
Группа Reflex стала специальным гостем фестиваля «Легенды Ретро FM» и зажгла зал невероятной энергетикой и ослепительным сияющим платьем её солистки – Ирины Нельсон. На сцене также выступали уже давно полюбившиеся публике исполнители – Игорь Корнелюк, Лариса Долина, Mr. President, Baccara и многие другие. В беседе с корреспондентом Gazeta.SPb Ирина Нельсон...
Подробнее