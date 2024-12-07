Дзюба сильно приблизился к рекорду Кержакова

В субботний вечер 7 декабря в Петербурге состоялся матч 18-го тура чемпионата России между местным «Зенитом» и тольяттинским «Акроном». Одним из ярких моментов встречи стал гол нападающего тольяттинцев Артема Дзюбы, который был забит в первом тайме.

На 40-й минуте встречи Дзюба завершил отличную подачу с левого фланга головой, точно направив мяч в ворота «Зенита». Этот гол стал очередным в карьере опытного форварда и приблизил его к рекорду Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории российского футбола с 233 голами. На данный момент на счету Дзюбы 232 гола, и теперь ему остается всего один мяч, чтобы сравняться с легендой «Зенита» и сборной России.