«Зенит» впервые за долгое время пропустил более одного мяча в первых таймах двух домашних матчей подряд

Петербургский футбольный клуб «Зенит» потерпел неожиданное поражение на своем стадионе, уступив тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2. Это поражение стало историческим, так как «Зенит» впервые за долгое время пропустил более одного мяча в первых таймах двух домашних матчей подряд в рамках чемпионата России.

В первой половине матча «Акрон» открыл счет на десятой минуте: Стефан Лончар оказался точен, пробив в ворота петербуржцев. Однако спустя 11 минут футболист «Зенита» Андрей Мостовой восстановил равенство на табло, забив в ответ. Казалось бы, игра снова вернулась в исходное русло, но на 44-й минуте Артем Дзюба, выступавший за «Акрон», вновь вывел свою команду вперед, установив окончательный счет первого тайма. После перерыва «Зенит» так и не сумел переломить ход игры, несмотря на то, что на 55-й минуте с поля был удален футболист «Акрона» Кирилл Данилин, получивший вторую желтую карточку.

Этот матч стал частью неудачной серии для «Зенита»: в предыдущем туре команда также потерпела домашнее поражение, на этот раз от самарских «Крыльев Советов», проиграв с крупным счетом 1:3. Эти результаты подчеркивают нестабильность петербургской команды в последних играх, несмотря на её лидерство в чемпионате.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея 39 очков. Вслед за ним идет «Краснодар» с 38 баллами, а на третьей позиции находится московский «Спартак», набравший 37 очков. В то же время «Акрон» занимает девятую строчку с 22 очками.