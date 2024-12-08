Сирийский конфликт продолжает оставаться одной из самых острых тем в мировой политике, привлекая внимание не только политиков и экспертов, но и приверженцев различных пророчеств. Недавние события в Сирии, включая успехи повстанческих сил и их продвижение к столице Дамаску, снова заставили вспомнить предсказания известной болгарской провидицы Бабы Ванги, чьи слова о глобальной войне продолжают вызывать живой интерес

Баба Ванга оставила несколько пророчеств, связанных с Сирией, которые теперь кажутся особенно актуальными. В частности, она предсказала, что падение Сирии может стать катализатором мирового конфликта. В своих предсказаниях Ванга говорила: «Когда Сирия падёт, начнётся великая война между Западом и Востоком». Эти слова обретает новое значение на фоне продолжающегося гражданского конфликта в Сирии, который длится уже более десяти лет.

Недавние успехи повстанческих сил, в том числе захват ключевого города Алеппо и его международного аэропорта, а также продвижение войск к Дамаску, ставят под угрозу позиции правительственных сил Башара Асада. В связи с этим Ванга также оставила загадочную фразу: «Сирия падёт к ногам победителя, но победителем будет не он», что породило множество интерпретаций среди её последователей и исследователей её пророчеств.

На фоне этих событий напряжённость на мировой арене продолжает нарастать. Конфликт между Израилем и Палестиной продолжает эскалацию, ситуация на Украине остаётся нестабильной, а сирийский кризис добавляет ещё больше неопределённости в глобальную картину. Некоторые эксперты начинают связывать текущие события с предсказаниями Ванги о начале Третьей мировой войны в 2025 году. Её слова о том, что «весной на Востоке вспыхнет конфликт», заставляют задуматься о возможных последствиях нынешних геополитических кризисов.